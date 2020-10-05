ДТП с двумя грузовиками и Крузером перекрыло въезд в Красноярск

ДТП с фурами перекрыло въезд в Красноярск. Фото: ЧП - Красноярск.

ДТП с двумя фурами и автомобилем Land Cruizer Prado перекрыло въезд в Красноярск со стороны Солонцов. Сейчас здесь большой затор, сообщают очевидцы.

Все случилось буквально час назад на проспекте Котельникова. По предварительной информации, водитель легкового авто пошел на обгон с крайней правой по левой крайней. А там в этот момент находилась фура. Тогда он врезался в нее, а после в другую фуру, что тоже шла на обгон. И в результате оказался зажат между грузовиками.

Внедорожник зажало между двумя грузовиками. Фото: ЧП - Красноярск.

- Прадо хотел объехать белый МАЗ и получил в бок зеленым МАЗом, который ехал в левом ряду, - пишут в соцсетях. – Скорее всего, так все и происходило.

На месте работают инспекторы ГИБДД. Рассказывают, что этот участок можно проехать через «верх, там, где дачный поселок». Наладить движение обещают около пяти часов вечера.