Красноярцы смогут бесплатно получить юридическую помощь

Фото: Мария ЛЕНЦ

22 октября 2020 года красноярское отделение Ассоциации юристов России проведет День оказания бесплатной юридической помощи. Прием пройдет в Доме Офицеров на Перенсона, 20.

Записаться на консультацию можно записаться по телефону +7 (391) 258-18-50 по будням с 10.00 до 15.00 (запись обязательна).

По каким вопросам можно обращаться:

- пенсионное обеспечение,

- начисление тарифов за услуги ЖКХ,

- оказание мер соцподдержки,

- оформление недвижимости,

- нарушение прав потребителей.

Правовую помощь всем желающим окажут юристы, адвокаты, нотариусы и преподаватели юридических вузов и специалисты различных служб и ведомств.

ВАЖНО

В целях безопасности и профилактики коронавируса всем посетителям необходимо надеть маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.