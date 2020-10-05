Красноярцы смогут бесплатно получить юридическую помощь

Фото: Мария ЛЕНЦ
22 октября 2020 года красноярское отделение Ассоциации юристов России проведет День оказания бесплатной юридической помощи. Прием пройдет в Доме Офицеров на Перенсона, 20.
Записаться на консультацию можно записаться по телефону +7 (391) 258-18-50 по будням с 10.00 до 15.00 (запись обязательна).
По каким вопросам можно обращаться:
- пенсионное обеспечение,
- начисление тарифов за услуги ЖКХ,
- оказание мер соцподдержки,
- оформление недвижимости,
- нарушение прав потребителей.
Правовую помощь всем желающим окажут юристы, адвокаты, нотариусы и преподаватели юридических вузов и специалисты различных служб и ведомств.
ВАЖНО
В целях безопасности и профилактики коронавируса всем посетителям необходимо надеть маску, перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.