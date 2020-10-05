Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет выбирают смартфоны

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал предпочтения представителей старшего поколения в мобильных услугах на основе big data. Абоненты старше 60 лет занимают в абонентской базе Tele2 более 15%, при этом более половины из них пользуются смартфонами. Среднемесячное потребление у активных пользователей передачи данных в этой возрастной категории превышает 10 Гб.

Анализ категории пользователей старше 60 лет показал, что их число в сети Tele2 выросло за январь-август 2020 года на 5%. Все больше клиентов переходят с базовых устройств на смартфоны: в августе их доля увеличилась до 61,2% – рост год к году составил 9 п. п., при этом с января – 5 п. п. Это внушительный показатель на фоне общего уровня проникновения смартфонов в сети Tele2, который на август 2020 года составил 75%. Росту пользователей смартфонов среди старшего поколения способствовали в том числе ускорение цифровизации на фоне пандемии и социальные проекты Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.

Доля активных пользователей data-услуг пока составляет треть от общего числа клиентов старше 60 лет. Однако благодаря тому, что пользователи распробовали цифровой образ жизни, этот показатель демонстрирует рост – в январе-августе доля активных data-пользователей увеличилась почти на 6 п. п. до 35%. При этом в августе 2020 года их доля выросла на 8,4 п. п. год к году.