Александр Усс рассказал о любимых учителях. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края рассказал о своих любимых педагогах. Свой пост в инстаграме Александр Усс приурочил ко дню учителя, его отмечают сегодня, 5 октября. «Хочу вам сказать спасибо. Не только как губернатор», - пишет глава региона.

Приводим его пост целиком:

- С учителями мне повезло. Любовь Давыдовна Лакс - ссыльная из Прибалтики. Жила в нашеи деревне в соседнем доме. Немногословная, внешне даже суровая. До сих пор остаеется для меня олицетворением интеллигентности в самом высоком смысле этого слова. Тамара Иннокентьевна Лапо вела наш класс в сельскои школе (всего 11 человек) до старта в большои мир. Александр Львович Ременсон - мои научныи руководитель в аспирантуре Томского университета. Фронтовик, величина в науке! И заядлыи курильщик... Когда в середине лекции он прямо в аудитории прикуривал папиросу, две сотни студентов этого не замечали - записывали каждую его мысль. Всех не перечесть. Казалось бы, я сам уже давно профессор, президент СФУ - одного из крупнеи ших в России университетов. Но при слове «учитель» мне по-прежнему хочется встать. Благодарных вам учеников и удовлетворения от дела, которому вы служите! С праздником!

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