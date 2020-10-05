Календарь событий 5 октября в Красноярске, что произошло в этот день: Архиепископом Красноярским и Ачинским назначен Пантелеимон

Высокопреосвященнейший Архиепископ Пантелеимон Фото: Мария ЛЕНЦ

5 октября 2011 года Архиепископом Красноярским и Ачинским был назначен Пантелеимон. 8 октября на малом входе Божественной литургии в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита Русской Православной Церкви.

Высокопреосвященнейший Архиепископ Пантелеимон (в миру Кутовой Николай Васильевич) родился 14 декабря 1955 году в деревне Грибаны Могилевской области Белоруссии. С 1976 году после окончания сельскохозяйственного техникума работал и одновременно учился на заочном отделении Кубанского сельскохозяйственного института.

В 1980 году поступил в духовную семинарию, в 1987 году - в Московскую духовную академию, которую окончил в 1993 году. В 1985 году рукоположен во иерея, в 1986 году назначен настоятелем Свято-Троицкого собора в городе Вязьма и благочинным церквей Вяземского округа Смоленской епархии.

В первую неделю Великого поста 1987 года был пострижен в монашество, в 1988 году возведен в сан игумена. С 1989 года являлся настоятелем храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Десногорске. 7 января 1991 года назначен настоятелем Никольского собора Калининграда. В 1993 году возведен в сан архимандрита.

Решением Священного Синода от 27 мая 2009 года назначен на Орловскую и Ливенскую кафедру. И вот 5 октября 2011 года Высокопреосвященнейший Архиепископ Пантелеимон назначен Священным Синодом на Красноярскую кафедру.