Таксист разбился о столб по дороге в аэропорт Красноярска. Фото: ЧП - Красноярск.

Водитель такси на автомобиле Volkswagen разбился о столб по дороге в аэропорт Красноярска. ДТП произошло 5 октября, сообщили очевидцы в паблике ЧП – Красноярск.

По данным ГИБДД, это было рано утром, когда еще темно – на 10-м километре трассы. Молодой водитель, потеряв управление, слетел с дороги и въехал в опору.

Есть информация, что пристегнут мужчина не был. В результате столкновения получил травмы, его увезли в больницу.

Кроме водителя, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было. Сейчас пострадавшему грозят сразу два штрафа – за непристегнутый ремень и повреждение опоры.

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