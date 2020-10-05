Таксист разбился о столб по дороге в аэропорт Красноярска. Фото: ЧП - Красноярск.
Водитель такси на автомобиле Volkswagen разбился о столб по дороге в аэропорт Красноярска. ДТП произошло 5 октября, сообщили очевидцы в паблике ЧП – Красноярск.
По данным ГИБДД, это было рано утром, когда еще темно – на 10-м километре трассы. Молодой водитель, потеряв управление, слетел с дороги и въехал в опору.
Есть информация, что пристегнут мужчина не был. В результате столкновения получил травмы, его увезли в больницу.
Кроме водителя, никто не пострадал, пассажиров в салоне не было. Сейчас пострадавшему грозят сразу два штрафа – за непристегнутый ремень и повреждение опоры.
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