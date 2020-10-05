После смерти от коронавируса верховного ламы в Туве выбран новый. Фото: Шолбан Кара-Оол, соцсети.

После гибели от COVID-19 в Туве верховного ламы был избран новый. Об этом сообщили в правительстве республики.

Напомним, предыдущий глава буддийской общины Джампел Лодой скончался в июне нынешнего года. Его уход был большой потерей для всех верующих Тувы.

Недавно в республике прошли выборы – с тайным голосованием. В результате верховным ламой стал Сарыглар Сергек Олегович. Его возведут на кафедру уже в текущем месяце.

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Верховного ламу Тувы выбирают общим голосованием, его организовывают среди священнослужителей.

Джампел Лодой был главой буддийского духовенства с 2005 по 2010 год. А вторично его избрали в 2019-м году. Однако в начале июня у камбы-ламы обнаружили коронавирус. И спустя две недели – 23 июня он скончался.

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«Верим, он переродится и вернется»: верховный лама Тувы умер от коронавируса

Печальное известие пришло из Тувы: накануне, 23 июня, верховный лама Джампел Лодой умер от коронавируса. Духовному лидеру республики было только 44 года, рассказал на своей странице в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол (подробнее).