Названы сильнее всего пострадавшие от коронавируса отрасли в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске назвали отрасли, которые ощутимее всего пострадали от пандемии коронавируса. Из-за нее бюджет города недополучит около 300 миллионов рублей.

Итак, сильнее всего пандемия сказалась на областях культуры, спорта и массовых мероприятий. В результате отмены мероприятий доходы здесь сократились на 46% (если сравнивать с таким же периодом 2019 года).

Падение доходов в областях логистики, транспортировки и хранения грузов достигло 36%. Такие же потери у организаций, специализирующихся на операциях с недвижимостью.

На 27% снизились доходы в отраслях гостиничного и ресторанного бизнеса. Около 10% потеряли сферы строительства и образования.

И вот итог. По предварительным подсчетам, городской бюджет не получит примерно 296 миллионов рублей. Впрочем, предпринимателям, по которым ударила пандемия, в Красноярске оказывают поддержку. Наиболее востребованной мерой стал ЕНДВ (единый налог на вмененный доход).