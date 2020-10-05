Красноярский подросток сыграл в фильме Тодоровского. Фото: соцсети.

Сергей Гиро, 16-летний подросток из Красноярска, снялся в фильме Валерия Тодоровского (режиссера «Стиляг», «Страны глухих», «Оттепели»…). Для школьника это первая роль в кино.

Правда, опыт у него есть: парень несколько лет занимается в театральной студии под руководством внучки Виктора Астафьева. Играл на сцене, в небольших роликах на местном ТВ. А не так давно записал самопробу в Красноярске, рассказал он порталу «»Кто главный Ростов», затем съездил в Москву – показался. И его утвердили. Причем сразу на главную роль.

Фильм называется «Гипноз», он о подростке (Сергей Гиро), который должен посещать психотерапевта (Максим Суханов), а именно – проходить сеансы гипноза.

Опыт съемок был поразительным, это же Тодоровский, признается Сергей. Парень узнал, что такое кино - изнутри. А заодно получил новую прическу, его постригли на кастинге. И вдобавок несколько раз сумел загипнотизировать сам себя – на пробу.

КОНКРЕТНО

15 октября фильм «Гипноз» выйдет в прокат. А еще он представит Россию на Московском международном кинофестивале (1-8 октября).