В Красноярском крае подросток пригрозил сбежать из семьи, которая ему не понравилась Фото: Мария ЛЕНЦ

Эта история – их тех, которые озвучила в своем ежегодном докладе уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова. Это как раз тот случай, когда взрослые пошли навстречу 15-летнему подростку и конфликт удалось разрешить наилучшим способом.

Подросток воспитывался в приемной семье. Там его не обижали, но он тяготился – других детей много, все маленькие, шумные. Зато у одноклассника, с которым он подружился, ему очень нравилось. К тому же здесь в хозяйстве много техники и отец друга разрешает ею пользоваться.

Мальчик стал жаловаться на приемную мать, говорил, что она его оскорбляет, кричит на него, что он не хочет жить в той семье и просил его забрать (на самом деле это было не так). Сначала отпрашивался у опекуна переночевать у друга, а однажды отказался возвращаться и предупредил: «Если насильно вернете в семью – сбегу».

Уполномоченным были проведены переговоры с приемной семьей, органом опеки, удалось их убедить, что в таком вопросе лучше пойти на уступки ребенку, прислушаться к его желанию. И это, в конце концов, пошло на пользу – подросток стал лучше учиться, ходит в другом на различные кружки и в спортивные секции. И, кстати, время от времени навещает свою прошлую семью, играет с малышами.