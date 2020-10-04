Календарь событий 4 октября в Красноярске, что произошло в этот день: улицу Трактовую переименовали в 60 лет Октября

Это вторая по протяженности улица в краевом центре Фото: vk.com/wall-121269719_1177

4 октября 1977 года в честь юбилея Страны Советов Красноярский горисполком переименовал в Свердловском районе улицу Трактовую в улицу 60 лет Октября.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что по протяженности эта улице на втором месте после Свердловской – 6 километров. Почему Трактовая? Появилась она в 1937 году. По этому направлению проходил Сибирский тракт - старинный сухопутный маршрут из европейской части России через Сибирь к границам Китая. Его также называли Московский тракт, Московско-Иркутский тракт, Московско-Сибирский тракт, Великий тракт, Большой тракт, Осьмая государственная дорога. В народе - Великим кандальным путем. Заканчивался тракт ветками на Нерчинск и Кяхту.

Что еще произошло в этот день в Красноярске?

4 октября 2011 года в Центральном парке состоялось открытие скульптуры Константина Зинича «Учитель с глобусом». На школьной доске позади педагога выгравированы слова: «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!». В городе даже появилась традиция: чтобы вспомнить школьные годы, нужно потереть глобус.