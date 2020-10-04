В Красноярске старая иномарка со спущенными колесами привлекла внимание автовора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в одном из дворов на парковке долгое время стояла старая «Хонда». Со спущенными колесами, местами начавшая ржаветь, забытая хозяином. И однажды ее приглядел 31-летний житель города. К слову, ранее уже имевший проблемы с законом. Но приглядел не потому, что ему понравилась бесхозная машина и он мечтал ее отремонтировать и прокатиться. Совсем нет, у мужчины были совсем другие интересы.

Он подогнал эвакуатор, погрузил иномарку и увез прямиком в пункт приема металлолома. Там ему предложили за нее всего 8 тысяч рублей. Но вот незадача – приемщики попросили документы, которых у него не было. Так что пришлось бросить машину и уйти ни с чем.

А тут нашелся хозяин «Хонды» - он заметил ее исчезновение и заявил в полицию, оценив свою «ласточку» в 80 тысяч рублей. Машину ему вернули, а незадачливому похитителю дали 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.