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Жительница Хакасии убила родного брата за наследство

Она отомстила ему за то, что выгнал из родительского дома
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Хакасии убила родного брата за наследство

Жительница Хакасии убила родного брата за наследство

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Хакасии убила родного брата и получила за это 8 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу, у сторон обвинения и защиты есть время на его обжалование. Возможно, если будет апелляция, то изменится срок наказания. Но вина женщина однозначно доказана.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Тыва, в начале июня этого года 49-летний погибший пришел в гости к своей 61-летней сестре, вместе с приятелем. Это было в поселке Аскиз.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, вспомнила обиду, как младший брат выгнал ее из родительского дома, который достался ему в наследство. И в порыве агрессии стала наносить мужчине удары всем, что попадало под руку – зонтом, кулаками и молотком. Била по голове и шее. Один из ударов оказался смертельным. Согласно данным судебно-медицинского заключения смерть мужчины наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы.

Криминал