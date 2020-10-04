В Красноярске мать обвинила в школу и одноклассников в травле ее сына Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мать обвинила школу в травле ее сына. Она заявила: одноклассники травят мальчика, издеваются над ним. А учителя, якобы, смотрят на это сквозь пальцы и никаких мер не принимают. Одним словом, любую ситуацию, которая возникала в школе с ее ребенком, она воспринимала в штыки.

А однажды и вовсе случилось ЧП: женщина обвинила одноклассников в краже вещей сына, набросилась с кулаками на классного руководителя. После этого учитель написала заявление об отказе от классного руководства в данном классе.

Эта история дошла до уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае Ирины Мирошниковой, она решила разобраться. Результаты оказались противоположными тому, о чем заявляла мать ребенка. Как выяснилось, большинство конфликтов рождались на пустом месте. Мальчик не принимал участия во внеклассных мероприятиях, с одноклассниками не дружил, а все их попытки сблизиться воспринимал в штыки и затем сообщал об этом матери так, словно это нападки. Так что женщине посоветовали прислушаться к советам педагогов и не вмешиваться в отношения сына со сверстниками.