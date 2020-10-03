Автобус дальше не пойдет. В Красноярском крае родители пожаловались на отказ возить детей в школу

Маршрут школьных автобусов проходит только по микроучастку, без отклонений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Об этой истории рассказала в своем докладе уполномоченный по правам детей в регионе Ирина Мирошникова.

Родители второклассников просили помочь возобновить подвоз детей к школе и обратно школьным автобусом. Отказ в подвозе детей родители расценили как нарушение прав детей на образование. В ходе проверки было установлено, что в первый класс дети были зачислены не по месту жительства. Директор школы пошла на уступки родителям и детям, изменила маршрут школьного автобуса специально для них, из-за чего возросла протяженность маршрута. Инспекция по безопасности дорожного

движения в управление образования дали указание вернуть изначальный маршрут. И автобус перестал заезжать за детьми, живущими на участке другой школы. Директор школы известила об этом родителей и рекомендовала перевести детей в школу по-своему микроучастку.