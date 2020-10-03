Прошла любовь. В Красноярске мужчина завалил все инстанции жалобами на бывшую жену

Ребенок боится отца, а отец жалуется - можно ли примирить стороны семейного треугольника? Фото: Мария ЛЕНЦ

После развода отношения между супругами складываются по-разному, бывает и так, что приходится вмешиваться разным государственным и общественным организациям. В Красноярске мужчина завалил все инстанции жалобами на бывшую жену, заявляя о том, что нарушаются права его сына, которого суд оставил с мамой. Как развивалась и чем закончилась эта история, рассказала в своем докладе уполномоченный по правам детей в регионе Ирина Мирошникова.

В своих жалобах мужчина живописал антисанитарные условия в квартире бывшей жены, заявлял о психологическом давлении на ребенка, о жестоком обращении с ним в семье, жаловался на препятствия в общении с сыном. К проверкам жалоб отца были подключены все ведомства: прокуратура, следственный комитет, органы опеки и попечительства, школа, где учится мальчик. Ни один из доводов не подтвердился. Оказалось, все с точностью до наоборот: ребенок боится, что отец насильно увезет его от мамы, поэтому не хочет с ним встречаться и сам отказался от общения.