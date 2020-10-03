В Красноярске в магазине без продавца покупатель без денег «приобрел» ноутбук

Несмотря на то, что во всех магазинах есть видеонаблюдение, все же находятся граждане, которые с открытым лицом спокойно берут чужое. Такой случай произошел и в магазине на улице Попова. Поразительно, как спокойно честные люди смотрят товар и спокойно уходят, и как задумавшие кражу сначала осматривают место действия, уходят, потом возвращаются и совершают задуманное. Возможно, кто-то узнает этого человека на видео. Однако пользователи социальных сетей далеко не так единодушны в оценке явного воровства, как может показаться.

Вот, например, некоторые пишут: «А зачем провоцировать на кражу? Пока лохи не вымрут- не вымрут и воры». Продолжая мысль люди пишут: «Купил тачку - спровоцировал вора. И на всякий случай не уходи из квартиры, не провоцируй домушников! И вечером дома сиди, не провоцируй гопников. Если не куришь и не пьёшь носи с собой, чтоб гопники когда спросят, у тебя всегда было, не провоцируй их».