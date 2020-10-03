Желудей много, всем хватит. Жителям Шарыпова предложили посадить дубы

Фото группы Я живу в Шарыпово Вконтакте.

Мы привыкли, что социальные сети зачастую используются с негативными целями, поэтому особенно заметна необычная инициатива. В частности, вот такое объявление увидели жители города Шарыпово, цитируем: «Я привезла в Шарыпово желуди и хочу раздать их всем неравнодушным (к экологии и городу) жителям Шарыпова. Чтобы они посадили отростки (которые получат из этих желудей) себе во дворы, в городские/школьные парки, в детские сады или куда посчитают нужным. Цель проекта: озеленение города дубами. Поэтому если Вы хотите внести свой вклад в улучшение своего города, то пишите мне в личные сообщения. Желудей много, всем по чуть-чуть точно хватит, но желательно оперативно, поскольку я до конца недели в Шарыпово».

И горожане откликнулись, и заодно показали маленькие дубочки, которые уже посадили, с комментариями, что им хорошо в Сибири!

А инициатор хорошего дела уже отчиталась: «Вроде всем ответила из комментов. Отклик конечно мощный! Спасибо».

И, конечно, желуди раздавали бесплатно!