В Красноярске скончался ректор педагогического университета

Практически все педагоги края были знакомы с Валерием Анатольевичем. Фото: Мария ЛЕНЦ

2 октября 2020 года на 63 году ушел из жизни Валерий Анатольевич Ковалевский – доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель, ректор Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева (2015–2020), об этом сообщается на официальном сайте университета.

Валерий Анатольевич окончил Омский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». И более чем тридцатилетняя деятельность в системе высшего образования связана с КГПУ им. В.П. Астафьева и Красноярским краем. Он прошел путь от старшего преподавателя кафедры психологии до ректора университета. Он возглавил вуз в 2015 году.

Валерий Анатольевич стоял у истоков создания и развития в крае медицинской психологии как нового научного направления и службы психологической помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В сообщении также сказано: «Коллектив университета глубоко скорбит о безвременной кончине Валерия Анатольевича, эффективного руководителя и организатора высшей школы, талантливого ученого и педагога, прекрасного человека, отзывчивого товарища. Мы навсегда запомним его жизненную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества».