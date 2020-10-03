Красноярцев приглашают на «Всероссийский день ходьбы»

Фото со страницы https://vk.com/visitsiberia_info

Многие красноярцы последние теплые осенние деньки планируют провести на природе. Это можно сделать в хорошей компании и с пользой, но при этом на расстоянии и с соблюдением всех мер безопасности, поскольку лес большой и места хватит всем.

В этом году «Всероссийский день ходьбы» пройдет в экопарке «Гремячая грива».

В программе:

11.00 - регистрация участников около первого визит-центра. Документы никакие не нужны, вы просто получаете браслет с номером.

11.30 - разминка для всех участников

11.45 - торжественное открытие

12.00 - массовыи старт. Всем участникам, которые получили браслеты, на финише около второго визит-центра вручают праздничную медаль.

13.00 - нужно снова вернуться к первому визит-центру, где будет проходит розыгрыш подарков по тем же браслетам.

Первыи визит-центр находится в раи оне СФУ, за остановкои Сопка. Здесь же расположена парковка для личных автомобилеи , также можно оставить машину на парковке СФУ - с кольца первыи поворот направо (там открыт шлагбаум).