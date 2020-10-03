В Красноярске пропал 19-летний новосибирец

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте

19-летний Евгений Попов приехал в Красноярск из Новосибирска еще в августе и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, на связь он не выходит.

Приметы: рост 170см., глаза голубые, волосы светло-русые.

В чем он был одет – неизвестно.

Всех, кто что-то знает об этом человеке, просят позвонить волонтерам общественной организации «Поиск пропавших детей. Красноярск» по тел.8-950-99-66-066 (круглосуточно).

Кстати, волонтеры подвели итоги своей работы за сентябрь:

- получено заявок на поиск - 164 человека

Из них:

от системы 112 - 100 человек

от полиции и родственников - 64 человека

на детей до 13 лет - 7 человек (не найдены- 1 человек)

на подростков - 15 человек (не найдены - 2 человека, найден мертвым -1 человек)

на пожилых людей -13 человек (не найдены 3 человека, найдены мертвыми 2 человека)

взрослые - 29 человек (не найдены - 14 человек).

Все ненайденные остаются на странице организации Вконтакте, там же можно вступить в поисковый отряд или оказать какую-то помощь волонтерам.