В Красноярске день рождения Дмитрия Хворостовского отметят премьерой «Риголетто»

Никому не известный артист Хворостовский только начинает свой путь. Фото из архива театра оперы и балета.

Лучшее, по мнению самого композитора, произведение Джузеппе Верди прозвучит на сцене Красноярского театра оперы и балета 16 и 17 октября. Премьера приурочена ко дню рождения Дмитрия Хворостовского, ведь он пел партию одного из героев этой оперы - Марулло – на сцене красноярского театра, когда поступил сюда работать.

Произведение классическое, а постановка современная. В театре настраивают публику на знакомство с новым решением знакомых образов. Например, Риголетто становится уродливым горбуном только для дочери, от которой он тщательно скрывает реальную жизнь. Сама же Джильда предстанет вовсе не наивной влюбленной девушкой, но современной барышней, которой интересно впервые познать мужчину. А убийца Спарафучиле воплотится в образе лихого американского ковбоя.

Спектакль создается молодой командой. «Громко заявленные смыслы, яркие декорационные пятна на сцене, видео – все это не работает. Все мы сегодня живем в мире очень громких звуков, человечество погружено в бесконечную шумовую среду. Поэтому опера должна быть местом, где со зрителем, образно говоря, общаются и шепотом – раскрывают для него через музыку какие-то очень важные смыслы» - отмечает режиссер премьеры Елизавета Корнеева.

Билеты уже в продаже на сайте и в кассах театра, стоимость от 200 до 900 рублей.