В Красноярске пятиклассница попала карандашом в глаз однокласснику Фото: Мария ЛЕНЦ

История, которую рассказала уполномоченная по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова, произошла в Красноярске в прошлом году, в одной из школ. Во время урока в пятом классе ученица попала карандашом в глаз однокласснику. Все произошло ненарочно. Но вскоре после этого мальчик почувствовал себя плохо – у него сильно заболела голова. Один, без сопровождения, он спустился на перемене в медпункт, с четвертого этажа на первый.

А школьный медик осмотрел его и сообщил: звони родителям, пусть везут тебя в городской травмпункт. Мама была возмущена, почему сотрудники школы сначала не уследили за детьми, а потом не оказали ее сыну своевременную помощь должным образом.

По словам Ирины Мирошниковой, была проведена служебная проверка. Учителя и директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности – вынесли выговор за то, что недосмотрели за детьми, не обеспечили им безопасность.