Календарь событий 2 октября в Красноярске, что произошло в этот день: родился автор проекта Коммунального моста

Коммунальный мост соединил правый и левый берег Красноярска Фото: Мария ЛЕНЦ

Автор проекта Коммунального моста в Красноярске архитектор Александр Дмитриев родился 2 октября 1878 года.

Коммунальный мост стал украшением нашего города и прославился на весь мир, войдя в справочник ЮНЕСКО «Мостостроение мира». Он состоит из двух мостов, разделенных специальной дамбой на острове Отдыха. Ширина - 23,4 метра, высота - 26 метров. Общая длина мостового перехода с подходами и дамбой 2 300 метров.

Решение о его строительстве было принято в предвоенном 1940 году. Тогда-то к разработке проекта и привлекли академика архитектуры Императорской академии художеств Александра Дмитриева.

Архитектор Александр Дмитриев Фото: krskstate.ru

В начале 1941 года начались изыскательские работы – бурения на трассе моста, которые были закончены 25 апреля 1941 года. Утвердили предварительные границы отвода для строительства моста. Но началась Великая Отечественная война… Строительство отложили. Но переправа была необходима, поэтому было принято решение о строительстве понтонного моста. В 1956 году вернулись к идее строительства более мощного сооружения. Завершилось возведение моста через Енисей в октябре 1961 года.

Что еще произошло в этот день?

2 октября 1894 года состоялось открытие Первого Сибирского технического железнодорожного училища им. Императора Николая II (ныне Красноярский институт железнодорожного транспорта)

В 1891–1893 годах Красноярск стал исходным пунктом строительства Средне-Сибирской железной дороги. Требовались квалифицированные кадры. Поэтому было принято решение открыть в Красноярске техническое учебное заведение, «что готовило бы потребных для постройки и железнодорожной службы низших техников из уроженцев Сибири, привыкших к климату и знакомых с местными условиями».

2 октября 1922 года в Красноярске открылось профессиональное училище №19 (ныне Красноярский многопрофильный техникум имени В.П. Астафьева). На базе главных железнодорожных мастерских была создана одна из первых в городе школ ФЗО. Обучалось в ней 108 человек по профессии слесарь-паровозник. Учебные группы комплектовались из подростков, учеников, работающих в цехах завода.

2 октября 1944 года при красноярском заводе «Красмаш» по распоряжению Совета народных комиссаров СССР был основан Красноярский машиностроительный техникум (ныне Аэрокосмический колледж СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева)

В 1991 году техникум получил новое имя, созвучное со своей направленностью, - Красноярский техникум космического машиностроения. В апреле 2008 года на базе техникума и примкнувшего к нему Красноярского машиностроительного колледжа был организован Аэрокосмический колледж, вошедший в состав СибГАУ.