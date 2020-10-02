Житель Зеленогорска получил 7 лет колонии за покупку крупной партии наркотиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Зеленогорска получил 7 лет колонии строгого режима за приобретение и хранение крупной партии наркотических средств. В пресс-службе Управления ФСБ по Красноярскому краю сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что осужденный в мае этого года приехал в краевой центр, где незаконно приобрел синтетический наркотик, после чего был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности.

В дальнейшем материалы были переданы Управлению ОМВД России по ЗАТО г. Зеленогорск. Полиция завела уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в крупном размере. Кроме того, в ходе расследования дела вскрыт эпизод, когда обвиняемый принуждал свидетелей к даче ложных показаний.

Судебное заседание, которое прошло 9 сентября, признало жителя Зеленогорска виновным по всем пунктам.