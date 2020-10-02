Красноярский музыкальный театр встретил первых гостей. Фото: пресс-служба театра

Нынешний год выдался непростым для Красноярского музыкального театра. И тем праздничней стало открытие нового творческого сезона.

- Мы очень долго ждали вас, дорогие наши зрители, мечтали, готовились. И вот, в Международный день музыки, открываем свой 62-й театральный сезон, – приветствовала гостей директор театра Наталья Русанова.

В первом выступлении коллектив театра, который пополнился молодыми артистами, представил концертную программу «Вместе и навсегда» с участием героев классических оперетт и современных эстрадных мюзиклов.

Были и приятные сюрпризы. Обладательница счастливого билета на 10 место в первом ряду, соответствующего дате события (01.10), получила в подарок пригласительный сразу на три спектакля. А гости виртуального закрытия 61-ого сезона, которые в этот вечер находились в зале, смогли увидеть полную версию совместного номера артисток оркестра и балета на композицию Карла Дженкинса Palladio.

Следующий сюрприз ждёт красноярцев уже в субботу 3 октября – на сцену возвращается мюзикл-комикс Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева «Казанова». Играть полюбившихся героев предстоит новым артистам. Они прошли через онлайн-кастинг, дистанционные репетиции, а в конце августа встретились в театре, чтобы тщательно подготовиться к предстоящим показам.

Ознакомиться со всеми осенними планами театра, уточнить временные правила посещения и приобрести билеты на спектакли можно на сайте www.muztk.ru.