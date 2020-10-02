В Красноярском крае мать обвинила врачей в гибели одного близнеца и тяжелой болезни другого Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярского края выдвинула тяжелое обвинение в адрес врачей. Ее беременность закончилась трагедией – один из близнецов умер, еще не родившись, а второй, которому удалось появиться на свет, имел тяжелое заболевание.

- Она обратилась к нам с жалобами на действия врачей в женской консультации, в родильном доме, в детской поликлинике, - рассказала Ирина Мирошникова, уполномоченная по правам детей в Красноярском крае. – Нами были изучены копии документов, предоставленных заявительницей, выписки из медицинской карты, характеристики женщины в период до наступления беременности и после родов.

Правда оказалась неприглядной. Женщина употребляла наркотики, много курила и по праздникам выпивала спиртное. Во время беременности врачи предупреждали ее о последствиях, но от вредных привычек она не избавилась, лишь ненамного сократила их. Учитывая состояние здоровья и возраст, ей предложили до родов наблюдаться в стационаре. Но женщина проигнорировала рекомендации врачей и, по сути, сама погубила своих детей.