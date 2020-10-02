В Красноярском крае объявили в розыск мужчину, угрожавшего револьвером своей матери

В Красноярском крае объявили в розыск 44-летнего жителя Мотыгинского района, который угрожал расправой своей пожилой матери. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в первых числах сентября в поселке Раздолинск. Что стало причиной, почему мужчина повел себя столь агрессивно по отношению к матери, пока неизвестно. Но в результате он схватил пистолет, предположительно самодельный, и пригрозил, что убьет женщину. И в доказательство своих слов сделал выстрел в стену. Перепугал ее до полусмерти. А когда до него дошло, что натворил, он пустился в бега. Видимо, у него уже были и раньше проблемы с законом.

На попутных машинах мужчина добрался до Красноярска и надеялся затеряться в большом городе. Однако у него ничего не получилось – недавно его задержали.