В Красноярске в жилом доме взорвался газ: есть пострадавший Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в жилом дома на улице Весны, 9 произошел взрыв, предположительно газового баллона. По информации пресс-службы МЧС место взрыва – одноэтажная пристройка к жилому дому. Произошло это в 15:15 часов. Очевидцы, позвонившие на телефон экстренной службы, сообщили, что в результате взрыва выбило двери запасного входа и стекла, а рамы при этом остались на месте, потому что их удерживали решетки. Также стало известно, что внутри обрушилась межкомнатная перегородка.

На место выехали все оперативные службы. Они подтвердили, что угрозы дальнейшего разрушения нет. Что касается пострадавших, то один человек был доставлен в больницу с ожогами. Его состояние пока неизвестно. В настоящее время там продолжаются работы – идет проверка и выяснение причин произошедшего.

Согласно справочнику 2Гис в этом здании находятся кухня суши, магазин одежды, медицинский центр и отдел судебных приставов.