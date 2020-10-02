В Красноярске вновь подняли вопрос об отделении микрорайона Солнечного Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь подняли вопрос об отделении микрорайона Солнечного. Точнее, о его выделении из Советского района в отдельную административно-территориальную единицу. Депутаты городского Совета обсудили эту тему на заседании постоянной комиссии по городскому самоуправлению. Они рассмотрели проект закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «Об установлении границ муниципального образования город Красноярск». Этот документ и должен будет облегчить процесс перехода.

О том, что Советский район перенаселен, давно все понимают. Сегодня в нем живут более 320 тысяч человек, это чуть менее трети всего населения Красноярска. Жителям Солнечного далеко и неудобно решать свои дела, проделывая большое расстояние до улицы Партизана Железняка, где находится администрация района. Плюс возникают проблемы с выделением денег из бюджета на благоустройство. И много других нюансов, которые усложняют жизнь жителям Солнечного. Но будут и минусы.

По итогам обсуждения депутаты пришли к выводу, что необходимо спросить мнения самих горожан и пусть организацией публичных слушаний займется администрация Красноярска.