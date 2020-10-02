В Красноярске 14-летний подросток сбежал из суда после оглашения приговора Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14-летний подросток сбежал из здания суда сразу же после оглашения приговора. Произошло это накануне 1 октября. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, рассматривалось уголовное дело по факту приобретения и хранения наркотиков в крупном размере. На заседание школьник пришел вместе с матерью.

Пока шло разбирательство, обвиняемый сидел спокойно, в отличие от его матери, которая проявляла агрессию. К слову, у него это уже не первые проблемы с законом. Настало время заслушать приговор: суд определил наказание – поместить осужденного на 9 месяцев в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей.

После этого подросток выскочил из зала суда, забежал в другой зал, там было открыто окно – в него он и выпрыгнул. Мать в этот момент сцепилась с судебными приставами и тем самым позволила сыну скрыться. В настоящее время его ищут.