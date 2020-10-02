В Красноярском крае «особенный» ребенок отказался вернуться к матери Фото: ИВАНОВА Диана

Эта история произошла в Шарыпово. Как это часто бывает, ребенок стал разменной монетой при выяснении отношений между бывшими супругами. После развода мальчик остался жить с мамой, она неохотно разрешала ему общаться с отцом. И однажды мужчина просто забрал его и увез к себе.

Мать обратилась к Ирине Мирошниковой, уполномоченной по правам ребенка в крае. Обвинила бывшего мужа и его новую супругу в том, что они насильно удерживают сына. А ведь у него особенности в развитии, ему нужен специальный уход.

При проверке выяснилось, что в новой семье отца ребенку хорошо, он подружился детьми мачехи. Его определили в школу на обучение по специальной программе. Когда психологи провели беседу, никаких нарушений прав мальчика они не установили. Иными словами, он сам не захотел возвращаться к маме. Поэтому суд принял решение согласно его предпочтениям. Ну, а маме пришлось смириться с желанием ребенка.