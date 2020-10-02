Либо фонтанчик, либо в бутылках: красноярцам рассказали о правильном водоснабжении школьников

Красноярцам рассказали о правильном водоснабжении школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

У такого обыденного процесса, как снабжение водой школьников, есть, оказывается свои правила, регламентированные требованиями санитарных норм и правил. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Самое главное правило – у детей всегда должен быть доступ к питьевой воде. Она должна подаваться либо через стационарные питьевые фонтанчики (там, где есть централизованное водоснабжение), либо в бутилированном виде. Конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков должны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см.

Если вода подвозится в бутылках, то рядом должны быть в достаточном количестве чистые стаканы, пластиковые, стеклянные или фаянсовые. Для использованных пластиковых должны быть емкости для сбора, для стеклянных и фаянсовых – место для их мытья. Бутилированная вода должна иметь документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.