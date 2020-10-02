Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края обжаловал свой арест. Фото: министерство лесного хозяйства

Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов обжаловал свою меру пресечения. Напомним, 17 сентября его задержали по подозрению в совершении преступления по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, с вымогательством, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

До этого 15 сентября он подал в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Железнодорожный районный суд избрал Маслодудову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца – по 17 ноября. Он с эти не согласился. В апелляции адвокат подозреваемого просил смягчить меру пресечения, ссылаясь на состояние здоровья его подзащитного, состояние здоровья его ребенка и потерю кормильца в семье.

Кроме того он утверждал, что показания очевидцев по этому делу неочевидны, а опасения за свою жизнь – беспочвенны. Сам Димитрий Маслодудов просил суд о проявлении гуманизма, высказал мнение об опасении за свою жизнь, в виду состояния своего здоровья, и жизнь своей семьи, а так же о готовности проверки на полиграфе.

Суд принял решение оставить меру пресечения без изменения.