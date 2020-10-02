«Всего бокал шампанского»: у жительницы Красноярска забрали двух детей Фото: Мария ЛЕНЦ

«Всего бокал шампанского выпила и уснула, потому что устала. Дети были с няней. Почему их увезли?» - недоумевала жительница Красноярска. По ее словам она ничего предосудительного не делала, а у нее забрали детей. Пытаясь «найти управу» на соцслужбы, женщина пришла к уполномоченному по правам ребенка в Красноярском крае.

- Мы выяснили, что произошло. Сотрудники полиции прибыли по звонку соседей, которые сообщили, что женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения стучится в собственную дверь. Когда сотрудники полиции и «скорая» приехали, дверь им открыла пятилетняя девочка. Мать спала, разбудить ее не смогли. Никакой няни рядом не было, - сообщила детский омбудсмен Ирина Мирошникова.

Как оказалось, подобное уже было в 2014 году, тогда 5-летний сын вышел в подъезд в одной кофточке, без нижнего белья и обуви. Соседи увидели, позаботились о мальчике и вызвали полицию. Тогда точно также никто не смог разбудить нерадивую мать. Мальчика поместили в больницу, где в это время находилась его новорожденная сестренка. Но женщина вовремя опомнилась, раскаялась и умолила вернуть ей детей.

Второй раз история с раскаянием не сработала – в суд было направлении иск о лишении женщины родительских прав.