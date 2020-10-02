Лапы медведей, мясо лося и два осетра: что нашли в доме брата чиновника Росрыболовства в Красноярском крае

Лапы медведей, мясо лося и два осетра: что нашли в доме брата чиновника Росрыболовства. Фото: минприроды края

Лапы двух медведей, мясо лося, утки, глухарь, рябчики, два осетра, дериваты бобров – все это обнаружено в Бирилюсском районе, на даче человека, который приходится братом чиновнику природоохранного ведомства – Росрыболовства. Преждевременно делать какие-то выводы, но вопрос напрашивается сам собой: а знал ли чиновник о браконьерской деятельности своего родственника? И не принимал ли он сам участие в незаконном промысле? Расследованием этого дела сейчас как раз занимаются полиция и охотинспекция. Очевидцы – а это жители деревни Шпагино-2 (находится в слиянии рек Чулым и Кемчуг) уверяют, что он отдыхал на этой даче по выходным.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконная охота», предварительный круг лиц причастных лиц уже установлен. Обнаруженные туши отправили на экспертизу. По предварительной информации нанесенный природным ресурсам ущерб составил более 800 тысяч рублей, сообщает «ТВК Красноярск» со ссылкой на министерство экологии края.