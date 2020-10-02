На Таймыре директора банка обвиняют в краже 3,3 миллионов со счета своего клиента Фото: Мария ЛЕНЦ

На Таймыре директора местного отделения банка обвиняют в краже 3,3 миллионов рублей со счета своего клиента – частного предпринимателя. Расследование уголовного дела уже расследовано, его с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Сам факт хищения произошел в июле этого года. 45-летний местный житель заявил в полицию: у него пропала крупная сумма денег. Оперативники без труда выяснили, что к хищению причастна 49-летняя управляющая банков. Она имела доступ к счетам и больше года переводила с него небольшие суммы на карту своей родственницы. Сама карта находилась в распоряжении обвиняемой. А потом, видимо, она решила сорвать куш. Но на этот раз странное движение своих денежных средств владелец заметил и потому направился в полицию.

Часть похищенного женщина вернула. С должности ее уводили. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.