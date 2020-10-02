Жительница Красноярского края устроила скандал из-за персональных данных своего ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярского края устроила скандал из-за персональных данных своего малолетнего ребенка. Пожаловалась в Роспотребнадзор, уполномоченному по правам ребенка, дошла даже до генеральной прокуратуры. Началось все с того, что она пришла в детскую поликлинику и потребовала отозвать свое согласие на обработку информации о ребенке.

Главный врач поликлиники попытался ее убедить: ведь в случае запрета медики не смогут передавать друг другу сведения о возможных противопоказаниях, индивидуальной непереносимости лекарственных средств и другой информации, позволяющей качественно оказывать медицинскую помощь ребенку. По сути, своим отзывом своего заявления мама ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка.

Чтобы образумить маму, которая его не слышала, главный врач сообщил в органы опеки и в комиссию по делам несовершеннолетних. Специалисты провели беседу с женщиной, под роспись ознакомили ее со статьями Семейного кодекса РФ об обязанностях родителей. Так мама узнала, что если возникнет угроза жизни и здоровью ребенка, его у нее просто заберут и направят на лечение. Совместными усилиями женщину удалось переубедить, рассказала детский омбудсмен в Красноярском крае Ирина Мирошникова.