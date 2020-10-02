Власти рапортуют: в Красноярске 99,85% жилых домов подключены к системе отопления

В Красноярске 99,85% жилых домов подключены к системе отопления Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 99,85% жилых зданий уже подано тепло. Такую информацию на 1 октября озвучили в пресс-службе городской мэрии. 100% зданий подключено на правобережье – в Ленинском, Кировском и Свердловском районах. Больше всего домов не подключено в Центральном районе – 10. Основные причины – проведение аварийных работ на теплосетях. Также по 2 дома не подключены в Октябрьском и Советском районах и один – в Железнодорожном.

Накануне во всех районных администрациях состоялась горячая линия по вопросам отопления. На все вопросы от жителей города отвечали главы районов. Всего поступило 58 звонков. В основном жаловались на холодные батареи в комнатах (завоздушенные стояки) или на недостаточно теплые.

- В этом году отопительный сезон стартовал 23 сентября. Система центрального отопления в Красноярске устроена так, что ее запуск – процесс постепенный. После открытия задвижек на ТЭЦ, котельных и других теплоисточниках, тепло доходит до потребителей в течение нескольких дней, чтобы выйти на нормативные параметры теплоснабжения требуется время, - поясняют специалисты.