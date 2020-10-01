Пешеходный мост через Николаевский проспект открыли в Красноярске. Фото: паблик мэрии.

Хорошая новость: в Октябрьском районе Красноярска в последний день сентября открыли пешеходный мост через Николаевский проспект. Об этом сообщили в официальном паблике мэрии в соцсетях.

Напомним, надземный переход на этом участке был необходим, он соединил Студенческий городок и школу №73. Если раньше детям приходилось добираться на учебу в обход, часто это было небезопасно, то теперь до «Юдинки» есть прямая и удобная дорога, что очень радует жителей микрорайона.

Переход соединил Студенческий городок и школу №73. Фото: паблик мэрии.

Что касается самого моста, его начали строить в прошлом году. 60-метровая конструкция оборудована по всем современным требованиям: это закрытая «галерея» из стекла и алюминия, здесь есть лифт и специальный спуск для колясок, видеонаблюдение и эффектная вечерняя подсветка.

Кстати, это третий в Красноярске мост из алюминия. Он появился благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».