В Хакасии ревнивой жене дали 12 лет колонии за убийство мужа и его сожительницы

Женщина показывает, как убивала мужа и его возлюбленную Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

В Хакасии вынесен приговор 47-летней женщине, которая из ревности убила своего бывшего мужа и его сожительницу. Напомним, что преступление произошло ночью, 14 февраля. Во время следствия осужденная ничего не скрывала, рассказывала все подробности. В том числе, что официально развелась со своим мужем (он младше ее на два года) еще в 2019 году. После этого по логике, должны была жить спокойно. Но вдруг узнала, что у бывшего есть новая любовь, он живет с 38-летней сожительницей.

Ночью она пришла к ним в дом, хотела отомстить. Двери оказались незапертыми ни с улицы, ни в самом доме. Вошла и увидела, как пара мирно спит в обнимку. Ревность ослепила женщину, она схватила нож и стала наносить удары – сначала ему, потом ей.

- От полученных ран потерпевшие скончались на месте, - сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе следкома.

Дело рассматривалось в Верховном суде Хакасии. Приговор – 12 лет колонии общего режима. К тому же осужденная должна возместить матери убитой моральный вред в размере одного миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу, у сторон есть время на его обжалование.