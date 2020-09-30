Объявлены поиски без вести пропавшей в Красноярске 25-летней Екатерины Власовой

В Красноярске ищут 25-летнюю девушку. Ориентировка "Поиск пропавших детей - Красноярск"

В Красноярске ищут 25-летнюю девушку Екатерину Власову. К поискам, начатым полицией, подключились волонтеры организации «Поиск пропавших детей Красноярск». Они активно размещают информацию в социальных сетях в надежде, что так об этом узнают наибольшее количество людей и помогут найти Екатерину.

Вот что известно на этот час: девушка перестала выходить на связь с родственниками 15 сентября. Где она, что с ней – близкие не знают, друзья тоже. Строят самые разные версии, все они отрабатываются, но пока безрезультатно.

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, карие глаза и темные волосы, подстриженные под каре. В чем она была одета в момент исчезновения, установить не удалось. Есть особая примета – косолапость, это отражается на походке.

Просьба ко всем, кому известно местонахождение пропавшей, просьба им сообщить по телефонам:

- 8 (391) 233-47-35 – дежурная часть отдела полиции №6 Красноярска

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).