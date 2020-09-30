В Красноярске недостроенные дома скандальной «Реставрации» выставили на продажу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске недостроенные дома скандальной «Реставрации» выставлены на продажу, сообщает министерство строительства края. Но теперь уже обманутые дольщики не имеют к ним отношения – все они получили солидную компенсацию и решили свои проблемы. Вместе с «реставрационными» планируется реализовать и объекты ООО «Строй-Проект». Итого – 10 домов-недостроев.

- Представители федерального Фонда защиты прав дольщиков сообщают, что окончательная дата аукциона пока не определена. Сейчас идет передача 10 домов «Реставрации» и дома компании «Строй-Проект» федеральному фонду, - пояснили в региональном минстрое.

После того как эта процедура будет завершена, станет известна дата торгов. Это произойдет не раньше декабря 2020 года.

Объекты, расположенные в одном жилом комплексе, будут включены в единый лот. Алгоритм торгов – на повышение, от минимальной к максимальной. То есть их получит тот, кто готов заплатить наибольшую цену. С минимальной ценой пока тоже не определились.