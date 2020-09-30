Иск о ликвидации виссарионовской «Церкви последнего завета» будет рассматривать суд Красноярского края

Виссарион называл себя Иисусом, а сам призывал голодать в ожидании конца света Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иск краевой прокуратуры о ликвидации «Церкви последнего завета» будет рассматриваться в краевом суде, сообщили в ведомстве. Напомним, что 22 сентября этого года ее основатель Сергей Тороп, известный как Виссарион, был задержан вместе с двумя своими помощниками в Городе солнца. Лже-Иисуса доставили в Новосибирск, где идет расследование уголовного дела по статье «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

Как сообщили в прокуратуре, в результате экспертной проверки подтвердилась информация о том, что «уставы организации Виссариона содержат доктринальные рекомендации, которые ограничивают свободу и неприкосновенность личности, права на защиту семьи, материнства и детства, на образование, а также право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В учении допускается признание отклоняющегося поведения, в частности суицида и неоказания медицинской помощи, стимулирование зависимого поведения, нарушение сексуального поведения, пренебрежение принятыми нормами брака».

На основании этого прокуратура требует ликвидации организации Виссариона и исключения «Церкви Последнего Завета» из Единого государственного реестра юридических лиц. Слушание пройдет 26 октября.