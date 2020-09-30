Тот, кому ПДД не писаны: в Красноярске водителя маршрутки вычислили по соцсетям

В Красноярске водителя маршрутки вычислили по соцсетям Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске водитель 63-го маршрута, видимо, решил, что правила дорожного движения – не для него. Иначе как понимать его поведение? Накануне в соцсетях появилось комбинированное видео с камеры видеорегистратора и с камеры уличного наблюдения. Автобус подъезжает к пешеходному переходу, пропускает людей, а потом нажимает на газ и уезжает вперед. Тогда как на светофоре для него по-прежнему горит запрещающий красный сигнал.

Сотрудники госавтоинспекции установили личность водителя маршрутки без труда. Потребовали от него объяснений. Он начал оправдываться: «может, поторопился, может, пробки, загляделся на другой светофор». Между тем в момент нарушения никакой пробки рядом и в помине не было.

Поскольку ранее за водителем не было зафиксировано нарушений, ему грозит штраф в размере 1000 рублей. Об этом сообщили работодателю – тот будет решать уже, какое наказание вынести своему работнику.

В ГИБДД города добавили, что в текущем году к административной ответственности за проезд на запрещающий сигнал светофора привлечено 202 водителя «маршруток».