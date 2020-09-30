В Красноярске на Театральной площади вандалы украли 61 метр ливневки. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске вандалы не унимаются. Накануне глава города Сергей Еремин резко высказался о «художниках», которые разрисовали городские объекты своими безобразными иероглифами. Потом стало известно о том, что со сквера на улице Устиновича пропали 23 саженца горной сосны – неизвестные выкопали их и унесли.

И вот еще одно ЧП: на Театральной площади кто-то украл решетки от ливневок. Возле фонтанов есть небольшие сливные каналы, куда стекает вода. Для эстетики и безопасности гуляющих эти стоки были закрыты металлической решеткой. Однако вдруг обнаруживается пропажа этой самой решетки – неизвестные своровали целый 61 метр. И теперь ливневки вновь открыты, а ведь любой человек по неосторожности может запнуться, упасть и получить травму.

В администрации города сообщили, что в ближайшие дни «Красгорпарк» вновь закупит оборудование. На это придётся потратить дополнительные средства, которые можно было бы пустить на благоустройство в новых местах.

А сами горожане удивляются: в районе Театральной площади столько видеокамер, неужели никто не видел, куда «ушли» решетки?