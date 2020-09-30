На конкурс проектов Центрального парка в Красноярске заявились участники из 33 стран Фото: Мария ЛЕНЦ

На конкурс проектов для обновления Центрального парка в Красноярске заявились участники из 33 стран. Конкурс открытый, неудивительно, что им заинтересовались почти 200 архитектурных бюро и компаний. После просмотра заявок к отбору были допущены 23 индивидуальных участника и 20 консорциумов, которые объединили различные бюро, студии и компании.

В итоговом списке претендентов на победу и разработку проекта обновления одного из старейших парков Сибири остались представители 15 стран. Глаза, что называется, разбегаются. Среди желающих 51 российская компания (Москва, Санкт-Петербург и Красноярск, Екатеринбург, Тамбов, Ярославль, Кемерово, Мурманск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самару, Симферополь, Томск и даже подмосковный Можайск).

А еще 5 британских компаний, 4 итальянские, 3 нидерландские, по 2 компании из США и Франции, по одной их Австралии, Германии, Индии, Казахстана, КНР, Румынии, Словакии, Швеции и Японии.

Тройка финалистов определится уже на следующей неделе – 6 октября. Непростое испытание для жюри, ведь чем сильнее команды, тем интереснее проекты, которые они предложат. А они должны показать свое видение концепции Центрального парка.

Добавим, что конкурс проводится инвестором реконструкции компанией РУСАЛ при поддержке правительства Красноярского края и администрации города Красноярска.