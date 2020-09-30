В Хакасии в пожаре сгорели двое маленьких детей: в их гибели обвиняют мать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Алтайском районе Хакасии будут судить 32-летнюю женщину. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности двум лицам. Из-за ее халатности погибли сыновья, два маленьких ребенка – 3 и 4 лет. В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что трагедия произошла 6 мая этого года.

Муж обвиняемой был в отъезде по работе. Она сама с утра затопила печь, затем заперла дверь дома на замок и отправилась по хозяйственным делам. Во время ее отсутствия в доме начался пожар. Экспертиза показала, что причиной стало возгорания горючих материалов от источника открытого пламени. Возможно, дети решили поиграть с печью, когда остались без присмотра. Бросали в огонь какие-нибудь вещи.

Первым пожарные нашли тело трехлетнего мальчика в процессе тушения. В больнице доставили его братьев. Самого младшего, двухлетнего, спасти не удалось, он скончался. Старшего четырехлетнего врачам удалось спасти. Мать признала свою вину. Меру наказания ей определит суд.