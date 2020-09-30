Онлайн-трансляцию «Улетной пятерки» на скорости 4G Tele2 посмотрели более 22 000 зрителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организовал онлайн-трансляцию уникального забега «Улетная пятерка» по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Красноярск. Трансляцию события посмотрели более 22 000 зрителей.

С помощью высокоскоростного мобильного интернета 4G онлайн-трансляция шла в социальные сети и на большой экран в здании аэровокзала. В официальном сообществе международного аэропорта Красноярск ее посмотрели более 16 700 человек, на YouTube-канале Siberman – более 5 400 зрителей.

Во время проведения забега на перроне аэровокзала и взлетно-посадочной полосе могли присутствовать только участники забега и технический персонал, болельщики не допускались. Онлайн-трансляция, организованная с помощью 4G-интернета Tele2, стала единственной возможностью для зрителей побывать на «Улетной пятерке», поболеть за своих родных. В комментариях к трансляции отметились мамы и даже бабушки, которые поддерживали своих близких.

Tele2 показала онлайн весь ход забега, борьбу за призовые места, финишеров, а также интервью с участниками и организаторами и яркие моменты мероприятия. Например, участницы красноярского клуба «Бегодевочки» дополнили свою беговую экипировку масками с лицом лидера забега Искандера Ядгарова, серебряного призера Московского марафона 2020 года.