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Онлайн-трансляцию «Улетной пятерки» на скорости 4G Tele2 посмотрели более 22 000 зрителей

Источник:kp.ru
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Онлайн-трансляцию «Улетной пятерки» на скорости 4G Tele2 посмотрели более 22 000 зрителей

Онлайн-трансляцию «Улетной пятерки» на скорости 4G Tele2 посмотрели более 22 000 зрителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организовал онлайн-трансляцию уникального забега «Улетная пятерка» по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Красноярск. Трансляцию события посмотрели более 22 000 зрителей.

С помощью высокоскоростного мобильного интернета 4G онлайн-трансляция шла в социальные сети и на большой экран в здании аэровокзала. В официальном сообществе международного аэропорта Красноярск ее посмотрели более 16 700 человек, на YouTube-канале Siberman – более 5 400 зрителей.

Во время проведения забега на перроне аэровокзала и взлетно-посадочной полосе могли присутствовать только участники забега и технический персонал, болельщики не допускались. Онлайн-трансляция, организованная с помощью 4G-интернета Tele2, стала единственной возможностью для зрителей побывать на «Улетной пятерке», поболеть за своих родных. В комментариях к трансляции отметились мамы и даже бабушки, которые поддерживали своих близких.

Tele2 показала онлайн весь ход забега, борьбу за призовые места, финишеров, а также интервью с участниками и организаторами и яркие моменты мероприятия. Например, участницы красноярского клуба «Бегодевочки» дополнили свою беговую экипировку масками с лицом лидера забега Искандера Ядгарова, серебряного призера Московского марафона 2020 года.

Благодаря мобильному оператору побывать на мероприятии заочно смогли тысячи человек

Благодаря мобильному оператору побывать на мероприятии заочно смогли тысячи человек

Фото: Мария ЛЕНЦ