Стало известно, сколько денег исчезло с вип-счета бывшего криминального авторитета Анатолия Быкова Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, сколько денег пропало с вип-счета красноярского экс-политика и бизнесмена, а в прошлом криминального авторитета Анатолия Быкова. Напомним, накануне его адвокат Алексей Прохоров рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, что с банковского счета его подзащитного странным образом исчезла крупная сумма, более 1 миллиона рублей.

Это обнаружили супруга Быкова, когда получила выписку со счета. Напомним, что подозреваемый в нескольких преступлениях находится в СИХО с 7 мая, когда его задержали дома. Телефон у него забрали следователи, на телефоне был установлен мобильный банк.

Сегодня днем, 30 сентября, в суде Железнодорожного района состоялось заседание, на котором Анатолию Быкову продлили срок нахождения под стражей еще на 2 месяца, до 6 декабря. Он успел сообщить журналистам:

- Мой адвокат не стал называть сумму, а я назову: украли более 6 миллионов рублей. При том, что мой телефон находился в следственном управлении. Пусть следствие разбирается, кто это сделал.

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